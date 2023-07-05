На территории Якутска ввели особый противопожарный режим

Фото: мэрия Якутска

С 9 часов утра 4 июля до 9:00 3 августа на территории городского округа «город Якутск» установлен особый противопожарный режим высокого IV класса, сообщила пресс-служба окружной администрации города.

Что это значит и что нельзя делать. Запрещены:

- въезд транспортных средств в лесные массивы. Исключение для тех, что используются для лесохозяйственной деятельности и для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;

- посещение лесов населением, в том числе лесов земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель населенных пунктов. Исключение для работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах;

- использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Это можно делать только на территориях объектов общественного питания: ресторанов, кафе, баров, столовых пиццериях, кофейнях пельменных, блинных. А также в специально отведенных для этого местах массового отдыха населения в лесных массивах и только с использованием углей с соблюдением требований правил пожарной безопасности;

- разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Управам округов, администрациям пригородов, управляющим компаниям и ТСЖ поручили очистить территории от бытового мусора, горючих материалов, скосить сухую траву. Председателям садоводческих и огороднических товариществ порекомендовали провести совещания о выполнении мер пожарной безопасности.

Патрульные и патрульно-маневренные группы перевели в режим повышенной готовности.

В многоквартирных жилых домах и частном жилом секторе пройдут рейды для выявления незаконно установленных построек, гаражей, контейнеров, кладовок, теплиц, заборов, мешающих проезду пожарной техники.

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