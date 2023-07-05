Двух жительниц Нерюнгринского района Якутии оштрафовали за националистические высказывания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух жительниц Нерюнгринского района Якутии оштрафовали в марте и апреле этого года за высказывания, унижающие достоинство группы лиц, выделенной по признаку национальности (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Первым на это внимание обратил телеграм-канал «Торбозное радио», а решения приведены в картотеке Нерюнгринского районного суда.

Одна из них, уроженка Южно-Сахалинска, под псевдонимом «Дарья Дашкина» оставила комментарий в социальной сети «Вконтакте» под видеозаписью скандала, учиненного в январе жителями Якутии на борту самолета Новосибирск — Нерюнгри, а именно слово «ускопленочные» (орфография автора сохранена).

Проведенное специалистом психолого-лингвистическое исследование установило, что комментарий унижает достоинство группы лиц по признаку расовой, национальной принадлежности, а именно представителей коренного населения Якутии.

«Дашкина» в своем объяснении суду рассказала, что написала подобный комментарий, так как ее возмутило поведение женщины азиатской внешности. Поэтому она решила обозвать женщину по ее национальному признаку. Вину «Дашкина» признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в 10 тысяч рублей.

Другая женщина оставила комментарий националистического толка под этим же самым видео в районном телеграм-канале.

«Этой нации вообще противопоказано пить… у них не усваивается альдегид… и проявляется агрессия, поэтому у них резня, стрельба на этой почве… их бы перед полетом, или в любое общество продувать, как водил потом допускать к нормальным людям… а в самолете столько мужиков и только один «востал» скрутили бы за их язык и выволокли за волосы… почему нет полиции?», — написала она (орфография автора сохранена).

Нерюнгринка также признала вину и раскаялась в содеянном. Ей тоже назначили административное наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Напомним, скандальное видео конфликта в самолете появилось в соцсетях в конце января этого года. Семейная пара из Якутии устроила скандал на борту рейса S7 из Новосибирска в Нерюнгри. Потасовка началась из-за того, что одна из пассажирок попросила якутянина, сидящего сзади, не пинать ее кресло. Больше всего супругов взбесило, что их якобы назвали «узкоглазыми», хотя на видео этого момента нет.

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