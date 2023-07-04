Выпускница прошлого года из Якутии получила сто баллов на ЕГЭ по литературе

Фото: Минобрнауки Якутии

Во вторник, 4 июля, стали известны результаты экзаменов по географии и литературе, проведенных 23 июня, — в Якутии еще один стобалльник, сообщило Минобрнауки республики.

В этот резервный день ЕГЭ сдавали те, кто по уважительным причинам пропустил экзамен в основной период, а также выпускники прошлых лет.

Мария Осипова, получившая максимальный балл по литературе, окончила в 2022 году среднюю общеобразовательную школу №3 Якутска с золотой медалью.

«В течение года занималась волонтерской деятельностью, проводила для детей и подростков беседы и лекции по здоровому образу жизни, различные встречи, мероприятия. Готовилась к поступлению в Высшую школу экономики в Санкт-Петербург», — рассказала она.

Пожелаем ей удачи!

Теперь в Якутии 27 стобалльников: русский язык — 12, литература — 9, химия — 3, информатика — 2, профильная математика — 1.

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