В Алданском районе Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 4 июля, глава Алданского района Александр Шестопалов сообщил в своем телеграм-канале о введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования из-за лесных пожаров.

В районе в этом году зарегистрировали 27 возгораний. Из них ликвидированы пять — два потушили дожди, три — люди. На данный момент продолжают действовать 22 лесных пожара.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 11,9 тысячи га. При этом за последние сутки огонь прошел 3,1 тысячи га.

Александр Шестопалов попросил алданцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и воздержаться от выезда в лес, не разжигать костры и мангалы.

Напомним, ранее глава Якутии Айсен Николаев ввел республиканский режим ЧС на территории региона.

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