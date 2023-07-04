В ночь на 5 июля в Якутске ожидается небольшой дождь

Фото: KP.RU

Днем 5 июля в столице республики ожидается плюс 27-29 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью +16+18°, днем +27+29°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 28 градусов, ветер 4 м/с.

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