Чемпионка мира по шашкам Матрена Ноговицына назначена новым директором Республиканского шахматно-шашечного центра Якутии

Фото: пресс-служба УФКиМС

4 июля коллективу шахматно-шашечного центра представлен новый директор, сообщает пресс-служба управления физической культуры и массового спорта Якутии.

Им стала международный гроссмейстер по шашкам Матрена Ноговицына. Ранее эту должность занимал Иван Токусаров.

По словам руководителя управления Романа Оконешникова, Ноговицына уже на протяжении долгого периода времени является одним из лидеров в женском шашечном мире.

«Удержаться на данной позиции ей помогает умение сохранять самообладание, уверенность в себе и аналитический склад ума. Уверен, что эти качества помогут ей и в новой должности достичь успеха и наше сотрудничество с ней будет долгим и продуктивным», — отметил Оконешников.

Матрена Степановна Ноговицына является международным гроссмейстером по шашкам, заслуженным работником физической культуры и спорта Якутии. Закончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет по специальности «Экономическая теория» (2008-2013 г.г.) и Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, магистр физической культуры (2013-2019 г.г.).

Спортивные достижения:

— Чемпионка мира по стоклеточным шашкам;

— 5-кратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам в блиц и рапид;

— 2-кратная чемпионка мира по шашкам 64 в блиц и рапид;

— 5-кратная чемпионка Европы;

— 7-ми кратная победительница Элитных интеллектуальных игр IMSA;

— 5-кратная чемпионка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Якутянка стала самой титулованной шашисткой России (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.