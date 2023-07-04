В Якутске разыскивается психолог для тараканов

Фото: b17.ru

Необычная вакансия была размещена вчера на сайте по поиску работы и сотрудников в Якутске. Компания по дезинсекции ищет психолога по тарапотерапии, то есть специалиста по поддержке тараканов.

В круг обязанностей входит создание безопасной и уютной среды для тараканов, чтобы те выражали свои чувства и эмоции и преодолевали горе после проведения дезинсекции. Требования к соискателю: безусловная любовь к тараканам и свободное владение их языком.

Фото: rabota.ykt.ru

«КП-Якутия» заинтересовалась этой вакансией и позвонила в фирму, чтобы узнать, в чем подвох.

Как рассказал СММщик фирмы, это было сделано, чтобы привлечь внимание соискателей. Помимо тараканьего психолога, компания ищет менеджера по продажам, мастеров по химчистке и дезинфекции.

«Пока еще никто особо не интересовался вакансией психолога по тарапотерапии (кстати, это слово мы придумали сами), но желающим мы предложим должность менеджера по продажам. Сейчас как раз высокий сезон, и менеджеры очень востребованы», — добавили в компании.

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