В Якутске разыскивается психолог для тараканов

Фото: b17.ru
Необычная вакансия была размещена вчера на сайте по поиску работы и сотрудников в Якутске. Компания по дезинсекции ищет психолога по тарапотерапии, то есть специалиста по поддержке тараканов.
В круг обязанностей входит создание безопасной и уютной среды для тараканов, чтобы те выражали свои чувства и эмоции и преодолевали горе после проведения дезинсекции. Требования к соискателю: безусловная любовь к тараканам и свободное владение их языком.
Фото: rabota.ykt.ru
«КП-Якутия» заинтересовалась этой вакансией и позвонила в фирму, чтобы узнать, в чем подвох.
Как рассказал СММщик фирмы, это было сделано, чтобы привлечь внимание соискателей. Помимо тараканьего психолога, компания ищет менеджера по продажам, мастеров по химчистке и дезинфекции.
«Пока еще никто особо не интересовался вакансией психолога по тарапотерапии (кстати, это слово мы придумали сами), но желающим мы предложим должность менеджера по продажам. Сейчас как раз высокий сезон, и менеджеры очень востребованы», — добавили в компании.
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