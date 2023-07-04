Устал от ухода и потерял самообладание. В Якутске мужчину, жестоко обращавшегося с пожилой родственницей, доставили в полицию

Фото: пресс-служба МВД Якутии

3 июля в полицию Якутска поступило сообщение об инциденте, произошедшем на крыльце жилого дома на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Напомним, в Якутске были обнародованы шокирующие кадры жестокого обращения мужчины над пожилой родственницей. Он пинал женщину ногами и давал ей оплеухи, вместо того, чтобы помочь.

Полицейские установили личности участников инцидента. Ими оказались 60-летний мужчина и его 94-летняя мать. Когда участковый прибыл на место происшествия, женщине стало плохо, поэтому он вызвал бригаду скорой помощи.

Также туда приехал и второй сын престарелой женщины. Жестоко обращавшегося с матерью сына доставили в отдел полиции. По его словам, он устал от ухода за больной матерью и потерял самообладание.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности, предусмотренной законодательством.

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