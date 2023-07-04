В Якутске при пожаре в доме на улице Семена Данилова эвакуировали 40 человек

Фото: из архива ГУ МЧС России по Якутии

В Якутске ранним утром 4 июля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Семена Данилова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли на место происшествия через 5 минут после вызова. На момент их прибытия балкон горел открытым огнем.

С места были эвакуированы 40 человек. В результате пожара повреждены комната и балкон одной квартиры на общей площади 23 кв.м., мебель на балконе второй квартиры на площади 0,5 кв.м.

Предположительная причина — неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 13 человек личного состава и 3 единицы техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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