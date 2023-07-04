Прокуратура Якутии рассказала, кого чаще всего обманывают телефонные мошенники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1194 человека в Якутии стали жертвами телефонных аферистов за пять месяцев 2023 года, в общей сумме они лишились 401 миллиона рублей, сообщает прокуратура республики.

Т.е. в среднем каждый день в Якутии 7-8 человек отдают мошенникам 2,6 миллиона рублей.

Как оказалось, чаще всего обманывают не пенсионеров, а граждан в возрасте от 30 до 49 лет (44,6 %). И это обычно работники по найму — 49,7%. Пенсионеры же составляют 16,9%, лица без постоянного источника дохода — 12,6%, государственные и муниципальные служащие — 9,5%, студенты — 5,2%, предприниматели — 3,8%.

В 52,3% случаях потерпевшими являются женщины, 47,7% — мужчины.

Мошенники наиболее активны с 18 до 23 часов вечера — в это время происходит 37,4% хищений. Днем с 14 до 17 часов — 27,4%, утром с 10 до 13 часов — 18,2%, с полуночи до 9 утра — 17%.

В 95% случаев преступления совершаются через «Мобильный банк». Также значительно количество преступлений, где потерпевшие под давлением мошенников оформляют кредиты.

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Якутске — 397. В Нерюнгри — 74, в Мирном — 68, в Алданском районе — 56, в Ленском — 34, в Хангаласском — 20 и в Нюрбинском — 10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психушка и издевательства родных: МВД Якутии рассказало, что переживают жертвы мошенников после обмана (подробнее)

Психологи Якутии рассказали, как защитить ребенка от сексуального насилия (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.