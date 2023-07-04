Житель Якутска похитил два велосипеда и продал их

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В полицию Якутска обратилась женщина и рассказала, что у ее сына-подростка похитили велосипед «BMX» стоимостью 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Мальчик поехал навестить друга и ненадолго оставил велосипед возле развлекательного центра на улице Короленко. Оттуда транспорт и был украден.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Якутска.

Выяснилось, что мужчина воспользовался тем, что велосипед подростка не был пристегнут тросом. Он похитил чужое имущество и поспешно скрылся.

Полицейские также установили причастность подозреваемого к совершению еще одной кражи велосипеда на улице Орджоникидзе. Там велосипед тоже не был пристегнут противоугонным тросом. Оба велосипеда мужчина успел сбыть.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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