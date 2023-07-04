Якутская птицефабрика опровергла слухи о недостатке продукции

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Пресс-служба Якутской птицефабрики опровергла информацию, которая 3 июля была распространена в мессенджерах Якутии.

Автор сообщения утверждал, что куриных яиц от Якутской птицефабрики не будет в продаже неделю.

«От продавца яиц киоска Якутской птицефабрики узнал, что у них неделю не будет яиц. Точно в связи с чем, не знает», — заявлял аноним.

Однако Якутская птицефабрика официально уведомила, что предприятие работает в штатном режиме, яйца постоянно и непрерывно поступают на реализацию в фирменные киоски в городе Якутске и близлежащих районах. Все киоски предприятия также работают в штатном режиме по расписанию.

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