В Якутске нашли гранаты под крыльцом частного дома

Фото: соцсети

Житель Якутска решил убраться на территории своего частного дома и нашел две боевые гранаты. Об этом написал телеграм-канал SHOT.

По их данным, новый владелец дома, 36-летний мужчина, купил его несколько лет назад, но переехал совсем недавно. Во время уборки хозяин заглянул под крыльцо и увидел там два боеприпаса: РГД-5 и РГО с двумя запалами.

Мужчина сразу вызвал полицейских, а те — сапёров. Они установили, что гранаты боевые, и отправили их на экспертизу.

Пресс-служба МВД по Якутии подтвердила данный факт и сообщила, что ранее домом владел пенсионер, который в настоящий момент скончался. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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