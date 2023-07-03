Во вторник в Якутске и нескольких районах местами ожидаются грозы

Фото: читатель KP.RU

Во вторник, 4 июля, в Якутске и ряде районов республики местами пройдут грозы, предупреждает Якутское УГМС.

Это Ленский, Олекминский, Горный, Хангаласский, Намский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Амгинский, Томпонский районы.

Порывы ветра могут достигать до 15-18 м/с.

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