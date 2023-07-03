В Алданском районе Якутии мотоциклист скончался в реанимации после столкновения с автомобилем

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 2 июля в городе Алдане произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

44-летний водитель на Mitsubishi Pajero при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречному 27-летнему мотоциклисту на Honda CBR 1000F и столкнулся с ним.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в отделение реанимации Алданской больницы, где он спустя некоторое время скончался.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Мотоциклист в течение года по линии ГИБДД привлекался два раза за нарушение требований к перевозке детей и за отсутствие при себе документов, предусмотренных по ПДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Mitsubishi Pajero административных правонарушений по линии по линии ГИБДД за этот год не имеет, в результате ДТП не пострадал, был трезв и пристегнут ремнем безопасности.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

По материалу ДТП проводится предварительная проверка, назначена автотехническая экспертиза. Все причины и обстоятельства данного происшествия со смертельным исходом выяснит следствие.

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