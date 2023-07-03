В центральном парке Якутска изменился режим работы аттракционов

Фото: KP.RU

Гулять в аномальный зной, который в последние дни царит в Якутии, некомфортно, да и просто опасно. Поэтому в Городском парке культуры и отдыха все меньше посетителей в дневное время.

На общегородской планерке в мэрии 3 июля стало известно, что в связи с уменьшением потока гостей работа аттракционов переведена на вечернее время.

– Мы увеличили работу в вечернее время. Если раньше работали с 11 до 20 часов, то теперь работаем с 12 до 21, – пояснил «КП – Якутии» руководитель МАУ «Центр управления общественными пространствами» Виктор Обутов.

Напомним, сегодня в столице республики обещают до плюс 34 градусов.

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