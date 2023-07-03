Школьники из регионов России прибыли в Якутск для участия в олимпиаде «Туймаада»

Гости республики из Ставрополья. Фото: Малая академия наук Якутии

В аэропорту Якутска встретили команды из регионов России, участвующих в XXX Международная олимпиада школьников «Туймаада», которая стартует сегодня, 3 июля, сообщает Малая академия наук республики.

Более 100 школьников проверят свои знания по математике, физике, химии и информатике в очном и командном формате.

Одними из первых прилетели представители Специализированного учебно-научного центра Северо-Кавказского федерального университета.

– В нашей команде трое замечательных ребят, они примут участие в дисциплинах по информатике, математике и химии. Мой уровень подготовки, честно говоря, даже не знаю, полагаю, что всё познается в сравнении. Участникам олимпиады я бы хотел пожелать только положительных эмоций, чтобы аппаратура не подвела, ну и прохладных аудиторий, - поделился ученик 11 класса, член сборной команды СУНЦ Ставропольского края.

В этом году на участие олимпиаде подали заявки из старшеклассники из Новосибирской, Пензенской, Свердловской, Московской областей, Ставропольского края, Республики Татарстан, Республики Бурятия, а также из Казахстана, Сингапура, Румынии, Индонезии.

Якутию традиционно представят две национальные сборные (юниоры и старшие) в количестве 56 участников.

Справка:

XXX Международная олимпиада школьников «Туймаада» им. М.А. Алексеева проводится в Якутии в целях поддержки одарённых детей, увлечённых точными естественно-научными предметами. Организаторы – Министерство образования и науки РС(Я), Малая академия наук РС(Я), Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.

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