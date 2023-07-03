Герой России Александр Колесов возглавил центр высокоточной стрельбы в Якутске

Фото: Андрей СОРОКИН

В столице республики заработал первый центр высокоточной стрельбы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открыли центр глава Якутии Айсен Николаев и вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, по чьему личному поручению в декабре 2022 год началось строительство полигона. Ранее объект планировалось открыть в августе.

Фото: Андрей СОРОКИН

Юрий Трутнев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Якутия славилась великолепными стрелками и снайперами, из которых 25 человек стали героями Советского Союза.

– Центр будет работать на весь Дальний Восток, и другие регионы России. Будем поддерживать развитие центра и дальше, чтобы на полигоне были хорошая техника и боекомплекты, организована правильная методика занятий, чтобы здесь готовились стрелки экстра-класса, которые будут побеждать и спасать жизни наших бойцов в регионах, где проводится СВО, – заявил Юрий Трутнев.

На учебно-тренировочном полигоне в более 400 гектаров будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой местности с дистанциями до 4 км, а также в закрытом тире.

Фото: Андрей СОРОКИН

– Это объект, важный не только для нашей республики, но и всего Дальнего Востока, всей нашей страны. Здесь будут созданы все условия для подготовки снайперов. Рад, что его возглавил Герой Российской Федерации Александр Колесов, – отметил Айсен Николаев.

Объект станет частью сети Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Здесь будут знакомить школьников с основами военного дела, а также повышать квалификацию и отрабатывать навыки военнослужащие, присланные из зоны СВО.

Кроме того, планируется организовать обучение физических лиц и сотрудников силовых структур и специализированных организаций по технике безопасного обращения с оружием, навыкам стрельбы на близкие и дальние дистанции. Занятия начнутся в ближайшее время.

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