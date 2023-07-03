В городе Нерюнгри сгорели четыре автомобиля

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

Вечером 2 июля в городе Нерюнгри на улице Карла Маркса загорелись автомобили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли к месту происшествия через 5 минут после вызова. На момент их прибытия машины горели открытым огнем.

В результате пожара повреждены по всей площади микроавтобус Nissan и автомобиль ВАЗ 2121, частично повреждены автомобили Nissan Lafesta и Toyota Allion. Общая площадь пожара составила 17,1 кв.м.

Еще два автомобиля удалось спасти пожарным. Причина ЧП, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда.

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