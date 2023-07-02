В ближайшие сутки в 13 районах Якутии прогнозируют грозы с сильным ветром

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В понедельник, 3 июля, почти в половине районов Якутии ожидаются грозы.

В столице региона синоптики также предсказывают возможность грома, молний и несущественных осадков.

– В Ленском, Олекминском, Хангаласском, Алданском, Нерюнгринском, Амгинском, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Среднеколымском районах ожидаются местами грозы, при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с, – сообщает Якутский гидрометцентр.

Кроме того, в Жиганском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском районах ожидаются дожди, местами сильные более 11 мм.

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