На городском пляже Якутска утонул мужчина

Фото: SakhaDay

Информация о трагическом происшествии на пляже 202 микрорайона появилась в соцсетях 2 июля.

Первым новость об утопленнике с фотографией полицейской машины рядом с купающимися горожанами разместил телеграм-канал SakhaDay. Издание отметило, что эти сведения передал подписчик, и данный факт требует подтверждения.

– Это произошло не на городском пляже, а рядом с ним. Мужчина не утонул, его удалось спасти, – сообщил «КП – Якутии» старший оперативный дежурный ЕДДС Якутска.

Позже «КП – Якутии» стало известно, что несчастный случай на городском пляже все-таки произошел. По словам очевидцев, труп накрыт черным мешком. Возраст неизвестен.

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