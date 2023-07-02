«Наше богатство, которое будем беречь для будущих поколений». Глава Якутии поздравил с Днем реки Лены

В Якутии отмечают День реки Лены. Фото: 100yakutia.ru

С 2013 года в Якутии учрежден День реки Лены, который отмечается ежегодно 2 июля. В эту дату глава региона Айсен Николаев призвал жителей и гостей республики бережно относиться к крупнейшей реке Северо-Востока России.

Кормилица, источник чистой воды, место основания новых поселений, главная дорога для освоения Севера – значимость Лены невозможно переоценить. Вдоль реки возникали новые поселения, выросли города.

Чем знаменита крупнейшая река Якутии. Источник: KP.RU

С эпохи освоения Сибири и Дальнего Востока и по наше время она остаётся важнейшей дорогой Якутии. По ней в значительной степени идет северный завоз жизненно важных грузов.

– В жизни каждого якутянина река Лена важна и дорога. Река Лена - это наше богатство, которое мы будем беречь для будущих поколений. В этот замечательный летний день я искренне желаю всем нам успехов в этой благородной миссии. Пусть наша Лена продолжает радовать нас своей непревзойденной красотой и силой, наполняя наши сердца гордостью и радостью, – поздравил Айсен Николаев.

В 2015 году в городе Олекминске возвели памятник «Красавице Лене». Скульптор Николай Чоччасов.

В 2015 году скульптор Николай Чоччасов воздвиг памятник реке в Олекминске. Фото: 100yakutia.ru

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