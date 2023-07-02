В Минтрансе Якутии назвали самый популярный маршрут по Лене

Фото: parohodoff.ru

В летнюю навигацию 2023 года речной транспорт республики выполнит 530 рейсов и перевезет порядка 26 тысяч пассажиров.

Самым актуальным маршрутом остаётся Якутск – Олекминск, пассажиропоток по которому составляет от 11 до 15 тысяч пассажиров.

Самым ожидаемым в ведомстве назвали направление Якутск – Неелово (Тикси), по которому в год выполняются 6-8 рейсов. Такой круиз только в одну сторону длится семь суток.

– 30 июня завершилась работа по сдаче в техготовность теплохода «М.Кулибин». На судне произведена реновация корпуса и палубной части. Первый рейс до Тикси планируется 3 июля 2023 года, – сообщили в Минтрансе.

Кстати, сегодня, 2 июля, отмечают свой профессиональный праздник работники речного и морского флота!

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