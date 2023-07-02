В Тааттинском районе «КАМАЗ» наехал на подростка

В Якутии в ДТП с "КАМАЗом" пострадал несовершеннолетний Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Ытык-Кюель «КАМАЗ», двигаясь задним ходом, сбил 16-летнего подростка. Несовершеннолетний 2007 года рождения госпитализирован, сообщает дежурный прокурор.

Всего на территории республики за прошедшие сутки зарегистрировано 7 сообщений о преступления. К примеру, в Якутске совершено нападение на женщину 1979 года рождения. С ножевым ранением она доставлена в одну из местных больниц.

В Амгинском районе найдено тело утонувшего мужчины 1975 года рождения. Отмечается, что трагедия случилась во время купания на реке Амга.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.