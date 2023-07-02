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НовостиОбщество2 июля 2023 0:46

В Тааттинском районе «КАМАЗ» наехал на подростка

ДТП произошло на окраине села Ытык-Кюель
Ксения ГАБЫШЕВА
В Якутии в ДТП с "КАМАЗом" пострадал несовершеннолетний

В Якутии в ДТП с "КАМАЗом" пострадал несовершеннолетний

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Ытык-Кюель «КАМАЗ», двигаясь задним ходом, сбил 16-летнего подростка. Несовершеннолетний 2007 года рождения госпитализирован, сообщает дежурный прокурор.

Всего на территории республики за прошедшие сутки зарегистрировано 7 сообщений о преступления. К примеру, в Якутске совершено нападение на женщину 1979 года рождения. С ножевым ранением она доставлена в одну из местных больниц.

В Амгинском районе найдено тело утонувшего мужчины 1975 года рождения. Отмечается, что трагедия случилась во время купания на реке Амга.

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