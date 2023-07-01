В Якутии за неделю количество лесных пожаров увеличилось в 10 раз

Фото: МЧС по Якутии

Ситуация с лесными пожарами в Якутии ухудшается. Об этом свидетельствуют официальные данные по увеличению площади и количества возгораний. Возникновению и распространению огня способствует сильная жара и сухие грозы.

Только за эту неделю количество пожаров увеличилось в десять раз: с 6 до 63. А площадь, охваченная огнем, с 358,4 га до 39 757,4 га. Предлагаем краткую хронику:

26 июня – 6 лесных пожаров на общей площади 358,4 га.

27 июня – 6 лесных пожаров на общей площади 461 га и 2 ландшафтных на площади 75 га.

28 июня – 10 лесных пожаров на общей площади 364,7 га, а также 2 ландшафтных пожара с общей площадью 75 га.

29 июня – 21 лесной пожар с общей площадью 10 030,4 га, а также 2 ландшафтных пожара на площади 342 га.

30 июня – 33 лесных пожара с общей площадью 28 502,2 га и 2 ландшафтных пожара на площади 491 га.

1 июля – 63 лесных пожара с общей площадью 39 757,4 га, а также 1 ландшафтный пожар на площади 458 га.

Из них сейчас тушат 22 лесных пожара в 10 районах. На тушении задействованы 502 сотрудника лесопожарных формирований, 18 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и различная спецтехника.

Особый противопожарный режим объявлен на территориях Абыйского, Вилюйского, Усть-Алданского, Олекминского, Мирнинского, Эвено-Бытантайского районов. Режим ЧС введен в Усть-Майском районе.

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