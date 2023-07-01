В Олекминском районе водитель «Урала» выпрыгнул из машины и погиб

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

30 июня в Олекминском районе произошло ДТП, где погиб водитель, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Предварительно установлено, что на спуске перед поворотом у большегруза «Урал» отказали тормоза. Водитель 1971 г.р., опасаясь за свою жизнь, выпрыгнул из кабины, но, к сожалению, погиб. При этом сам большегруз не пострадал, а просто съехал с проезжей части и остановился в 50 метрах.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

Инспекторы тщательно осмотрели место происшествия, чтобы исключить объекты, которые могли послужить причиной падения водителя, а также установить, что не было столкновения с другим автомобилем.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

Местом ДТП является участок вдоль трассового проезда 678 км., спуск с дальнейшим поворотом налево. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Все причины и обстоятельства ДТП выяснит следствие.

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