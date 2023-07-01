В результате ДТП в Якутске ребенок с множественными травмами попал в больницу

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Около 18 часов вечера в пятницу, 30 июня, на 16-м километре Намского тракта столкнулись «Сузуки Свифт» и «Исудзу Джан», в результате 12-летний несовершеннолетний получил множественные травмы, сообщает пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Установлено, что 39-летний водитель «Сузуки» ехал в сторону города, но не выдержал безопасную дистанцию и у дома №1 врезался в следовавшую впереди «Исудзу».

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Скорая увезла пострадавшего ребенка с множественными травмами в РБ №1. Его положили в больницу.

Проводится проверка.

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