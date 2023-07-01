Что с делом о массовом отравлении детей на прошлогоднем Ысыахе Олонхо в Верхневилюйском районе Якутии

Фото: Андрей Сорокин

В прошлом году во время празднования Ысыаха Олонхо в Верхневилюйском районе Якутии в больницу с признаками пищевого отравления обратились 14 человек, в том числе 13 детей. Пострадавшие рассказали, что они съели хот-дог на празднике.

Начальник районного управления образования Спиридон Борбуев, ответственный за питание участников Ысыаха, сообщил, что отравившиеся не участвуют в мероприятии, а просто пришли как гости. И следствию еще предстоит выяснить, возможно, они принесли еду с собой.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Суд прошел 25 мая 2023 года. Публикуем по материалам суда.

Оказалось, что пострадавших не 14, а 15 — один взрослый и 14 несовершеннолетних. У них диагностировали гастроэнтерит, колит инфекционного происхождения.

Причина отравления — действительно хот-дог, купленный в ларьке на месте проведения Ысыаха Олонхо. А именно просроченный майонез и испорченные из-за неправильной транспортировки сосиски в его составе.

Обвиняемый — индивидуальный предприниматель И. Николаев. Он принес извинения и материально загладил причиненный вред перед 13 пострадавшими.

И те попросили судью прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Подсудимый вину признал.

Суд с учетом этого, а также того, что преступление относится к небольшой категории тяжести и Николаев судимостей не имеет, постановил прекратить уголовное дело.

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