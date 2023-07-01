Жительница Якутска отдала «богатому иностранцу из Гонконга» 2,6 миллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Якутска обратилась за помощью 39-летняя женщина. Ее историю рассказала пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

В мае текущего года она познакомилась в соцсети с одним мужчиной. Он говорил, что живет в Гонконге и владеет гостиничным бизнесом, зарабатывает на продаже криптовалюты.

Его слова заинтересовали якутянку, и она захотела узнать об инвестициях побольше. Целый месяц «бизнесмен» учил ее секретам мира инвестиций. Женщина установила приложение Binance, создала личный кабинет и начала покупать криптовалюту.

Всего она вложила в цифровые деньги 2,6 миллиона рублей. Но обещанную прибыль так и не получила и свои деньги вернуть тоже.

А «иностранец» перестал выходить на связь и испарился.

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