В многодетной семье из пригорода Якутска родился 15-й ребенок

Фото: НВК «Саха»

В многодетной семье Максимовых из Тулагино-Килдьямского наслега городского округа Якутска родился 15-й ребенок, передает телеканал НВК «Саха».

Это девочка. Вес — 3,6 кг, рост — 54 см. Ее вместе с мамой-героиней Айталиной выписали сегодня, 30 июня, из Перинатального центра.

Всего у четы Максимовых восемь сыновей и семь дочерей. Предыдущий ребенок родился в декабре 2021 года.

Женщина сама родом из Сунтарского района. Но несколько лет назад они переехали в село Сырдах, откуда родом глава семейства.

Ранее им, как многодетным, выдавали двухкомнатную квартиру в Якутске и автомобиль «УАЗ», пишет газета «Эдэр Саас».

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