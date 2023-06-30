В субботу в Якутске ожидается адская жара до +35 градусов

Фото: KP.RU

Днем в субботу, 1 июля, в Якутске температура воздуха составит до +35 градусов, сообщает ЯУГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью +19+21°, днем +33+35°», — говорится в прогнозе.

А местами в центральной части Якутии и на юго-востоке жара достигнет отметки до +36+38 градусов.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +34 градуса, едва заметный северный ветер со скоростью 1 м/с.

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