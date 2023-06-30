В Мирном Якутии женщина зарезала ножом мужа, с которым прожила 23 года

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Мирном состоялся суд над местной жительницей, ударившей ножом своего мужа, сообщают пресс-службы прокуратуры Якутии и СУ СК РФ по республике.

Установлено, что супруги поссорились 21 февраля этого года во время распития алкогольных напитков. У них начался конфликт. В порыве гнева женщина схватила со стола нож и вонзила его в заднюю часть бедра своего спутника жизни.

Нож перерезал бедренную вену и артерии. Мужчина скончался на месте от обильной кровопотери. У них за плечами было 23 года супружеской жизни.

Мужеубийцу судили по по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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