Тумусов заявил, что «Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата в главы Якутии

Фото: KP.RU

Партия «Справедливая Россия» не будет выдвигать кандидата на должность главы Якутии, объявил депутат Госдумы Федот Тумусов на пресс-конференции 30 июня.

«У нас был кандидат, которого мы готовы были поддержать, но из-за последних событий с мятежом было принято решение не «раскачивать лодку». А также из-за беспрецедентного давления со стороны администрации президента РФ», — сказал он.

Депутат призвал сторонников «голосовать против всех».

К слову, лидеру якутских справедливоросов Тумусову в этот день исполнилось 68 лет.

Несостоявшегося кандидата зовут Валерий Алексеев. Он брат экс-фсбшника Саввы Алексеева, который сейчас находится в СИЗО. И, как сообщалось на Якутском горсуде, тоже является фигурантом уголовного дела о вымогательстве в крупном размере. Сообщалось даже, что он находится под домашним арестом.

Сам Валерий Алексеев смеется и это всячески отрицает.

Честно говоря, мы не понимаем, что происходит. Зачем Тумусов хотел выдвинуть человека, являющегося подсудимым? Является ли он подсудимым? Заявление о его выдвижении это шутка или троллинг?

Позднее мы напишем подробный разбор. Следите за публикациями в нашем телеграм-канале по ссылке.

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