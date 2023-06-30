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НовостиОбщество30 июня 2023 8:08

До конца 2023 года в Якутию поставят 50 новых автобусов

В Якутии требуется замена более 40% действующих автобусов
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Якутия обновит парк общественного транспорта 50-ю новыми автобусами, сообщает пресс-служба правительства региона.

Техника приобретена в лизинг и должна быть поставлена не позднее 25 декабря.

Кроме того, направлена заявка на приобретение еще 46 единиц подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования. Если ее одобрят, то республика получит еще одну партию до 1 февраля 2024 года.

В Минтрансе Якутии отмечают, что потребность в обновлении автобусного парка сохраняется не только у города Якутска, но и в районах, где требуется заменить более 40% машин.

Благодаря прошлогоднему проекту «100 автобусов к 100-летию Якутии», инициированному главой республики Айсеном Николаевым, удалось 1/4 часть автобусного парка столицы.

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