Раньше срока в Якутии открыли новый мост через реку Менкюле

Фото: Андрей СОРОКИН

В Томпонском районе на между селами Хандыга и Тополиное открыли новый мостовой переход через реку Менкюле. Объект введен с опережением на 4 месяца, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Старый мост был признан аварийным еще в 2015 году и имел ограниченную грузоподъемность. По словам главы района Якова Степанова, это приносило немало неудобств для доставки грузов, в том числе топлива и стройматериалов, что, к примеру, мешало реализации переселения из аварийного жилья.

На реконструкцию вложено более 1,1 миллиард рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев назвал это открытие значимым событием для всего северо-востока России, так как это важная часть северного завоза в Верхоянский, Усть-Янский, Булунский районы.

– Этот 48-й мост, построенный в нашей республике за последние 5 лет. Мечтаем, что когда-нибудь автодорога «Яна» от самого Северного ледовитого океана до федеральной дороги «Колыма» будет круглогодичной и современной, – сказал он.

Фото: Андрей СОРОКИН

С 2024 года дорога до Тополиного станет круглогодичной. Планируется также возвести мосты через реки Уулаах и Куранах. Также в ближайшие месяцы будет введен переход через реку Томпорук, его готовность составляет более 90%. В дальнейшем планируется обустройство круглогодичной дороги до Батагая – районного центра Верхоянского района.

Справка:

С 2018 года в Якутии построено 2,5 тысячи километров дорог и 48 мостов. Только в прошлом году введено 582 км дорог и 7 мостовых переходов. В этом году также будет введен мост через реку Нюя в Ленском районе. В 2024 году завершится реконструкция мостового перехода через реку Чуоналыр на автодороге «Анабар».

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