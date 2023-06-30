«Помогаем здесь и сейчас, не откладывая»: почему к новосибирским нейрохирургам едут со всего мира

Заведующий нейрохирургическим центром Сергей Михайлович Пятов проводит операцию. Фото: «РЖД-Медицина»

Порой одними таблетками не помочь, зачастую требуется вмешательство квалифицированного специалиста, а именно нейрохирурга. Одно из современных отделений нейрохирургии находится в клинической больнице «РЖД-Медицина» в Новосибирске. Там трудятся 22 человека, из которых 5 квалифицированные врачи.

- Наша уникальность в том, что мы помогаем пациентам здесь и сейчас, не откладывая. К сожалению, обычно получение помощи по профилю нейрохирургии сразу, а не экстренно, по скорой помощи довольно затруднительно. А ведь зачастую надо не ждать обострения, а решать проблему заранее, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Пятов, нейрохирург.

Еще одна особенность отделения: операции, проводимые под ультразвуковым наблюдением. Это необходимо, чтобы врачи 100% могли контролировать то, что делают, тут нужна ювелирная точность.

Чаще всего к нейрохирургам обращаются за помощью пациенты со случаями дегенеративного заболевания позвоночника, различными болями, опухолями головного и спинного мозга.

- Так же мы занимаемся лечением сотрясения головного мозга, черепно-мозговыми травмами и инсультами, - уточнил Сергей Пятов. - Мы понимаем, что каждый случай важен, поэтому начинаем лечение как можно быстрее. У клиники есть круглосуточный стационар, широкий спектр проводимых операций и вопрос о госпитализации решается очень быстро. Это помогает конкурировать нам с государственными клиниками. Также наши пациенты могут проходить послеоперационную реабилитацию внутри отделения, - объяснил нейрохирург.

Благодаря такой возможности в нейрохирургический центр приезжают люди со всех уголков России, в том числе из Якутии. Также есть пациенты из других стран - Казахстана, Киргизии. Срок госпитализации врач определяет сам. Все зависит от состояния пациента. В среднем в отделении можно провести 6 дней.

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