Айтал Захаров из Якутии стал дважды стобалльником ЕГЭ

Фото: Андрей Сорокин

Пришли результаты ЕГЭ по информатике — в Якутии еще два выпускника стали стобалльниками, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

Это Тимур Куличкин из Чурапчинской гимназии имени С.К. Макарова и Айтал Захаров из Физико-технического лицея имени В.П. Ларионова в Якутске.

Причем Айтал стал уже дважды стобалльником: ранее он получил высший балл на ЕГЭ по профильной математике. И он единственный в республике, кто смог получить максимальный балл по данному предмету.

Сколько в Якутии стобалльников

Русский язык — 12, литература — 8, химия — 3, информатика — 2, профильная математика — 1.

Все они и их учителя получат по 100 тысяч рублей. Айтал Захаров, как дважды стобалльник, и учительница русского языка и литературы Айна Стручкова, как подготовившая двух стобалльниц, получат по 200 тысяч рублей.

Про Айну Михайловну мы писали здесь.

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