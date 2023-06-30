На водителя внедорожника, из-за которого в ДТП погибла женщина в Усть-Алданском районе Якутии, завели уголовное дело

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Усть-Алданского района признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Речь идет об аварии, произошедшей 20 июня на автодороге «Мюрю».

Водитель Mitsubishi Pajero ехал с тремя пассажирами в село Бейдинга, где должен был состояться районный ысыах. Но на 135-м километре автодороги он не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

Погибла пассажирка, сидевшая на переднем сиденье.

В связи с трагическим событием администрация района отменила празднование ысыаха.

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Проводятся следственные действия.

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