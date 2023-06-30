В Якутии мужчина с психическим расстройством напал с двумя ножами на своих родителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 января 2023 года во время празднования Нового года житель Усть-Алданского района напал с двумя кухонными ножами на своих родителей, сообщает прокуратура Якутии.

Мужчину остановил его отец и прибывшие на помощь соседи. Но он успел нанести тяжкий вред здоровью.

Каких-либо поводов для нападения не было. Установлено, что обвиняемый страдает психическим расстройством, из-за этого не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий. При этом раньше за медицинской помощью не обращался, обследование у психиатра не проходил.

Суд вынес вердикт отправить его принудительно в специализированную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь с интенсивным наблюдением.

Постановление суда вступило в законную силу.

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