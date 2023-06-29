В Якутии вызволили теплоход, севший на мель 15 июня

Фото: пресс-служба правительства Якутии

О спасении теплохода, севшего на мель в середине июня, в своем телеграм-канале рассказал 29 июня вице-премьер Дмитрий Садовников.

Напомним, судно СК-2026 ПАО «ЛОРП», следовавшим по Лене со стороны Осетрово в Олекминск, село на мель с более 3 тысячами различных грузов.

Баржу удалось спасти 28 июня. Всего в операции было задействовано 7 судов: 3 буксира, 2 плавкрана и 2 баржи.

– И судно, и баржа находятся в технически исправном состоянии и направляются в пункт назначения в сопровождении буксиров. Тем не менее, Госморречнадзором ведется расследование причин, которое должно завершиться в первых числах июля, – отметил зампред правительства.

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