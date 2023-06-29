«Когда-нибудь и наш спутник взлетит». Якутские школьники поделились впечатлениями после старта ракеты с космодрома «Восточный»

Фото: Николаев-Центр

Победители и финалисты республиканской олимпиады «Старт в космос» приняли участие в запуске ракеты с космодрома «Восточный», сообщает пресс-служба правительства Якутии.

28 июня был запущена ракета «Союз-2.1б» . Увидеть своими глазами, как взмывает в небо космический аппарат, смогли 20 детей из разных школ республики.

– Мне очень понравилась поездка. Узнала многое о ракетах и космонавтах. Но больше всего удивил старт ракеты. Думаю, что в будущем и наш спутник полетит в космос. Мечтаю работать в этом направлении, – поделилась 9-классница из Амгинского района Алия Деляева.

– Я бы хотел, чтобы каждый смог приехать сюда хотя бы раз в жизни. В будущем я бы хотел работать в сфере космонавтики, – сказал ученик 9 класса Николай Адамов.

Кроме самого старта, юные якутяне посетили город Свободный, ЗАТО Циолковский, технический комплекс – смотровую комнату МИК-РН, Аэрокосмический музей в селе Ивановка.

Справка:

Олимпиаду «Старт в космос» проводит Амгинский лицей, соорганизатором выступает Николаев-Центр. Проект реализуется при поддержке главы Якутии. Цель проекта – профессиональная ориентация школьников для работы в авиации и космонавтике.

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