Власти Якутии готовы расторгнуть контракты с недобросовестными дорожными подрядчиками

Фото: Управление автодорог Якутии

Под угрозой расторжения находятся контракты с двумя подрядчиками, ремонтирующими региональные дороги, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

В число неугодных попала компания «Талакан-Строй», за которой закреплен участок с 76 по 89 км трассы «Мухтуя», где в середине июня в грязи застряли десятки машин. Для ликвидации пучин после обильных ливней подрядчик должен был завезти скальник с карьера «Мурбай». Однако на месте не были проведены вскрышные работы (удаление горных пород, покрывающих полезные ископаемые). Для урегулирования вопроса будет проведен технический совет.

Также в правительстве считают, что со своими обязательствами не справляется компания «Бриз», реконструирующая дорогу «Оймякон». Подрядчик не обеспечил должное количество техники на участке. Если в ближайшие дни проблема не решится, то контракт будет расторгнут.

Вице-премьер Дмитрий Садовников подчеркнул, что даже бушевавшие лесные пожары в 2021 году не помешали сдать все объекты вовремя.

Кроме того, также компании «Кинг-95» увеличить рабочую силу и технику на реконструкции проспекта Ленина в Якутске.

Зампред правительства распорядился отправить дежурную технику и ввести ограничение для большегрузов на дороге «Амга», где на днях образовалась большая пробка. Здесь из-за осадков наблюдается небольшое отставание от графика работ.

Справка:

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Якутии планируется привести в нормативное состояние 244 км региональных дорог и почти 30 км дорог в Якутске. На большинстве объектов работы идут по графику.

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