Власти Якутска получили разрешение на официальное открытие купального сезона

Фото: пресс0служба администрации Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев поторопил своих подчиненных с запуском работы пляжа на 202 микрорайоне, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее не исключалось, что единственное в столице Якутии разрешенное место для купания запустят в начале следующей недели, но сбылся более оптимистичный прогноз.

– Сегодня, 29 июня получили заключение Управления Роспотребнадзора по Якутии о соответствии водоема и территории городского пляжа государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, – рассказал руководитель МУП «СТО» Роман Евсеев.

На водной глади появились буйки, на вышке дежурят 8 спасателей, прошедших специальное обучение.

Зайти территорию можно будет с двух сторон — с главного входа (со стороны дамбы) и со стороны 203 микрорайона. У основного входа установлены мобильные туалетные будки, позже обещают установить лежаки.

С 30 июня ворота пляжа будут распахнуты каждый день с 9:00 утра до 21:00 вечера.

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