В Алданском районе опрокинулся большегруз, пострадали два пассажира

Фото: Управление ГИБДД МВД России по Якутии

Вечером 28 июня в Алданском районе перевернулся грузовик «Урал», сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Большегруз двигался по технологической дороге на 949-м километре ФАД А-360. На спуске 46-летний водитель не справился с управлением, в итоге слетел с проезжей части и опрокинулся.

Фото: Управление ГИБДД МВД России по Якутии

В результате двум пассажирам 1967 и 1990 годов рождения потребовалась медпомощь. В Алданскую больницу их доставила попутка, где 32-летнего пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение.

В момент аварии все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы ДПС установили, что водитель был трезв, но выбрал неправильную скорость и не учел технические особенности своего автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Управление ГИБДД МВД России по Якутии

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