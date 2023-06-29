Как многодетным семьям можно получить дополнительный доход

Яна Лантратова. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

По данным Социального фонда, 20,7% маткапитала сегодня не используется, так как семьи не могут распорядиться им целевым образом. Это порождает дополнительные затраты на индексацию выплаты - по итогам 2022 года она составила порядка 96,2 миллиарда рублей. К слову, эта сумма сопоставима с той, что требовалась для строительства Ленского моста…

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Госдуме Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой инициативу о возможности использования материнского капитала в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды.

- Выступала уже с несколькими предложениями по расширению использования средств маткапитала, однако ничего пока не меняется. Если мы не готовы разрешить тратить средства маткапитала на новые цели, то давайте дадим им возможность работать не за счет Социального фонда России, а вкладами в банках. Государство сэкономит, а многодетные семьи смогут получить дополнительный доход, который будет для них хорошей поддержкой, - отметила Яна Лантратова.

Также депутат добавила, что средства маткапитала должны храниться только в аккредитованных Социальным фондом и Министерством финансов банках, где будут застрахованы. Причем под процентом, соответствующим фактической инфляции.

- Если этот процент будет меньше и кто-то не захочет идти на такие условия, то и не надо, деньги могут оставаться и в Социальном фонде. Но переводя их в обычный банк, человек сможет рассчитывать на ежегодные проценты по вкладу. Снимать в конце года тысяч 50 и покупать на них школьную форму, учебники, велосипед ребенку - все, что надо семье конкретно сейчас, - подытожила она.

Изучившая инициативу депутат Нерюнгринского райсовета из фракции СРЗП Лейсан Нурисламова опросила своих родных и знакомых:

- Узнав об инициативе Лантратовой, я опросила своих родных и знакомых. Они выразили единодушную поддержку. Не все могут воспользоваться материнским капиталом. Потратить его на образование можно, к примеру, через 18 лет - к тому времени они обесценятся. Потратишь на жилье, а потом начнутся проблемы с его продажей. Знакомые, которые с этим столкнулись, тысячу раз пожалели, что вложили средства материнского капитала! И лежат виртуальные деньги мертвым грузом - вроде бы есть, но ни на что потратить не можешь! Сколько детишек с тяжелой аллергией - там молочная смесь золотая! Поэтому считаю, что предложение очень хорошее: и проценты на ребенка тратишь, и материнский капитал цел!