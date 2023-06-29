В Томпонском районе Якутии опрокинулся большегруз, везший нефтепродукты

Фото: Минэкологии Якутии

На федеральной автомобильной дороге «Колыма» в Томпонском районе произошел разлив нефтепродуктов в результате ДТП с большегрузом, сообщила пресс-служба Минэкологии Якутии.

На 515-м километре автодороги опрокинулся большегруз с прицепами, везший нефтепродукты.

Фото: Минэкологии Якутии

Экологи выехали 28 июня на место аварии и выявили там загрязнение почвенного покрова на площади 85 квадратных метров. Для определения степени загрязнения с места отобраны пробы и направлены в аккредитованную лабораторию РИАЦЭМ.

По результатам экспертизы материалы будут направлены в прокуратуру.

Фото: Минэкологии Якутии

Напомним, в этот же день, 28 июня, в Алданском районе произошло еще одно ДТП с опрокидыванием большегруза, в результате которого произошел разлив дизельного топлива. Предварительно установлено, что объем розлива составил около трех тысяч литров. Нефтепродукты попали в безымянный ручей, который является левым притоком реки Модут.

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