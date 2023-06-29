Автосервис «Пекин» в Якутске снесут как незаконную постройку

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Владелец незаконного автосервиса на Курнатовского должен снести его как незаконную постройку, а также освободить самовольно занятый земельный участок.

Такое решение приняла апелляционная коллегия Верховного Суда Якутии по гражданским делам, оставив без изменения решение Якутского городского суда. Ранее мэрия Якутска уже добилась в суде первой инстанции решения о сносе автосервиса.

В апреле 2022 года мэрия провела проверку двухэтажного автосервиса и шиномонтажа «Пекин» по Курнатовского, 28/5. В ходе проверки выявлено, что на земельном участке площадью 1 210 кв.м., где разрешено застраиваться только под ИЖС, возведено двухэтажное нежилое здание, объединенное с котельной и гаражом. При этом часть объекта выходит за пределы границ земельного участка.

В здании осуществляется ремонт автомашин, на 1 этаже расположены столовая и гаражные боксы, на 2 этаже кабинеты, некоторые из них переделаны в жилые помещения.

– С учетом второго этажа здания, процента застройки, минимальных отступов от границ земельного участка, объект не соответствует требованиям строительных норм и правил, требованиям пожарной безопасности, градостроительным и санитарным нормам и правилам, – говорится в сообщении.

Суд первой инстанции также указал, что со стороны ответчика мер по легализации самовольной постройки, в частности, по получению разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию, не предпринималось.

Верховный Суд Якутии признал решение суда первой инстанции законным. Двухэтажное нежилое здание признано самовольной постройкой. Ответчик обязан в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу за свой счет снести его и освободить самовольно занятый прилегающий земельный участок. А также должен демонтировать ограждения и бетонную отмостку.

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