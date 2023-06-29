Стриптизер Скин из Африки устроился фитнес-тренером в Якутске

Фото: statica_club

Фитнес-клуб «Статика» в Якутске сообщил на своей странице в соцсети, что у них появился новый тренер — тот самый скандально известный стриптизер из Нигерии мистер Скин.

Он будет вести групповые тренировки по силовому фитнесу. Персональные тренировки тоже предусмотрены. Сейчас идет набор желающих заниматься с афро-тренером.

Напомним, в январе 2023 года в сети завирусилось видео, где темнокожий мужчина-стриптизер исполняет откровенный танец с женщиной в возрасте в одном из ночных клубов Якутска.

Видео вызвало широкий общественный резонанс по всей республике. К примеру, жители Верхневилюйского района, в основном пенсионеры, даже написали обращение к мэру Якутска Евгению Григорьеву, начальнику полиции города Михаилу Кондакову и депутатам Ил Тумэна с требованием прекратить разврат в ночных клубах.

Общественное порицание глубоко расстроило стриптизера. Он признался, что ему поступали угрозы и что он решил уехать из Якутии. Но все же остался, чтобы дождаться и увидеть белые ночи. И даже снялся в рекламе.

А сейчас, как видим, он выбрал новое направление.

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