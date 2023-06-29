Администрации Мархи внесли представление из-за неубранной свалки на Покрышкина

Фото: KP.RU

Месяц назад СМИ и соцсети публиковали информацию о несанкционированной свалке отходов на конечной остановке автобусного маршрута №2 на улице Покрышкина.

1 июня «КП – Якутия» также размещала сообщение со ссылкой на своих подписчиков. После этого администрация Мархи отчиталась об уборке несанкционированной свалки.

После этого наш читатель вновь наведался на место и все проверил. Оказалось, что свалку не убрали, а точнее убрали частично.

– Сказали, что убрали. Но я бы не сказал, что хорошо убрали. Я бы сказал, что они частично убрали. А что делать с оставшимся мусором? Если они так убирают мусор, то я не знаю, что делать, — говорит он.

Прокуратура провела проверку и установила, что образована крупная несанкционированная свалка отходов, при этом уполномоченным органом меры по ее ликвидации не приняты.

В целях устранения нарушений прокуратура внесла руководителю администрации Мархи представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.