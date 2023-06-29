Режиссеров Арбугаевых из Якутии пригласили в киноакадемию США

Максим и Евгения Арбугаевы на церемонии "Оскар". Фото из соцсетей

Американская киноакадемия направила приглашения в члены организации 398 кинодеятелям. В этом числе оказались Максим и Евгения Арбугаевы из Якутии, сообщает РИА Новости.

– Академия рада приветствовать этих профессионалов... Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру, – отметил президент киноакадемии Билл Крарер.

Напомним, в этом году на самую известную кинопремию были номинированы брат и сестра Арбугаевы из Якутии. Они представили документальную короткометражную ленту о вымирающих моржах на Чукотке.

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